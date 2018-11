Beurskoers HZPC daalt voor het eerst sinds 2009

De koers van het certificaat van aandeel HZPC is na de halfjaarlijkse beursdag in november vastgesteld op € 180.

De waarde is daarmee gedaald met 10%, de maximale waarde waarmee het HZPC-certificaat per beursdag mag stijgen of dalen. In mei was de waarde nog € 200 per certificaat. Dit is de eerste daling sinds 2009.

Op de afgelopen beursdag zijn 5.441 certificaten verhandeld, wat minder dan 1% is van het totale aantal van 783.725 uitstaande certificaten. Dit getal is relatief laag door de kleine vraag, bij een groot aanbod van certificaten.

€ 200 is wellicht ook een belangrijke psychologische grens

Volgens Gerard Backx, CEO bij HZPC, is er na een lange periode van koersstijgingen een evenwicht ontstaan in de markt. “€ 200 is wellicht ook een belangrijke psychologische grens waarop certificaathouders hun winst willen nemen”, aldus Backx. De winst van HZPC was over het afgelopen jaar wat lager dan het jaar ervoor, maar dat is volgens Backx geen indicatie voor een structureel lagere winst.

Handel via online platform

HZPC organiseert tweemaal per boekjaar, in mei en november, een certificaat-handelsdag voor de aangesloten kwekers en pootgoedtelers. Deze handelsdag is ook voor HZPC-medewerkers in de landen waar de onderneming actief is. De beursdag wordt door een bank begeleid en verloopt via een online platform. De waarde van het ‘Certificaat van Aandeel HZPC’ wordt bepaald door vraag en aanbod. De prijs kan per beursdag maximaal 10% stijgen of dalen. De eerste certificaten werden in het boekjaar 1999/2000 verhandeld tegen een prijs van € 24,00. De eerstvolgende beursdag vindt plaats op 10 mei 2019.

Uitkering dividend

HZPC combineert het streven naar een goed certificaat-rendement met het uitbetalen van een concurrerende prijs aan de HZPC-pootgoedtelers. Sinds het ontstaan van HZPC in 1999 is ieder jaar dividend uitgekeerd.