België blaast Brancheorganisatie Aardappelen af

De oprichting van de Brancheorganisatie Aardappelen in België is uitgesteld.

De reden is de lastige discussie in de sector over de aardappelcontracten. Veel telers hebben moeite om dit jaar aan hun contractuele verplichtingen te voldoen vanwege de droogte. Terwijl de Brancheorganisatie (BO) Aardappelen zich ook wil buigen over de algemene voorwaarden voor de aardappelcontracten.

Aardappelbeurs Interpom

In maart dit jaar is een intentieverklaring getekend door het Agrofront (Boerenbond, Algemeen Boeren Syndicaat en Fédération Wallone de l’Agriculture) en Belgapom, de organisatie van handelaren en verwerkers. Het was de bedoeling de BO Aardappelen te presenteren op de aardappelbeurs Interpom die deze week wordt gehouden in het Belgische Kortrijk. Maar dat is uitgesteld, zegt algemeen secretaris Romain Cools van Belgapom. “We willen in één keer goed starten. Nu is daar niet het goede moment voor.”

Ook een woordvoerder van het ABS zegt dat het geen afstel is, maar alleen uitstel. “We blijven praten met de aardappelverwerkers.”