Actie tegen btw-verhoging op groente en fruit

Met een kleurrijk palet van groente en fruit voert AGF Detailhandel Nederland (ADN) actie bij de Tweede Kamer. De brancheorganisatie voor groente- en fruitspecialisten voert actie tegen de btw-verhoging op groente en fruit.

Het btw-tarief voor groente en fruit wordt verhoogd van 6 naar 9%. “Dat is toch een verhoging met 50%. Groente en fruit worden hierdoor duurder, waardoor sommige mensen minder van deze gezonde producten zullen gaan kopen, omdat ze het niet kunnen betalen”, zegt een van de actievoerders.

Initiatiefnemer Frans van de Polder, fruitverkoper in Rotterdam, is bezorgd over het effect van de prijsstijging. “Er wordt wel gezegd dat de btw-verhoging wordt terugbetaald bij het betalen van de belasting, maar dat ziet de consument niet als hij bij mij in de winkel staat.” Van de Polder vindt dat het btw-tarief totaal niet past bij het preventieakkoord voor een gezondere bevolking, waarbij ook gestimuleerd wordt om gezonder te gaan eten.

Het kabinet wil geen uitzondering maken voor groente en fruit bij de btw-verhoging. Moties die hierover zijn ingediend, zijn steeds verworpen. Minister Eric Wiebes heeft tijdens een gesprek met de groenteboeren aangegeven dat het praktisch niet uit te voeren is om voor groente en fruit een ander btw-tarief in te voeren, omdat er dan problemen ontstaan bij gecombineerde producten.