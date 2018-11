Acht nieuwkomers op rassenlijst suikerbieten 2019

Voor de suikerbietenteelt staan er 8 nieuwe rassen op de Aanbevelende Rassenlijst voor 2019.

Dit meldt de Commissie Samenstelling Aanbevelende Rassenlijst (CSAR), waarin de Brancheorganisatie Akkerbouw, Plantum en LTO-Nederland samenwerken.

Veredelaar Betaseed levert 4 nieuwkomers, KSW Saat heeft 2 nieuwe rassen en SESVanderHave komt met 1 nieuw bietenras in de N-rubriek (nieuw aanbevolen rassen).

Bietencysteaaltjes

De rassenlijst is opgedeeld in 3 teeltdoelen. Voor percelen waar geen rhizoctonia of bietencysteaaltjes voorkomen zijn BTS 6405 en BTS 4235 van Betaseed nieuw. De eerste springt eruit vanwege de hoge financiële opbrengst. Op percelen waar rhizoctonia een probleem is, komt BTS 4190 RHC erbij. Dit ras valt op door de hoge score op suikergehalte.

De laatste categorie is die van percelen met bietencysteaaltjes. Hier zijn Tessilia KWS, Lonneka KWS, BTS 3480 N en Kinga (van SesVanderHave) nieuw. De hoogste financiële opbrengst wordt door de beide KWS-rassen neergezet. BTS 3480 N heeft de hoogste score bij suikergehalte. Kinga zit daar vlak achter en heeft een vroege grondbedekking.

Ras Fortnox

Het Deense MariboHilleshög heeft het ras Fortnox voor het eerst in de B-rubriek (beperkt aanbevolen rassen) opgenomen gekregen.