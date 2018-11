Aardappelverwerking fors in september

De aardappelverwerking is in september bijzonder groot geweest, blijkt uit de nieuwe gegevens van het Potato Info Centre van de Nederlandse Aardappel Organisatie.

Er is een hoeveelheid van 342.600 ton aardappelen verwerkt tot frites en dergelijke. Dat was vorig jaar september 328.800 ton, een verschil van ruim 4%.

Gebruikelijke dip in augustus

In augustus was het tempo bij de fabrieken beduidend lager: er ging toen 279.100 ton door. Dat was de gebruikelijke seizoensmatige dip in de productie van voorgebakken en andere aardappelproducten, die vorig jaar al in juli viel.

Rendement van 50,4%

Het rendement is, uitgaande van de verhouding tussen gereed product en grondstof, deze maand september uitgekomen op 50,4%. Vorig jaar september was dat 51,6%.