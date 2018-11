Aardappeltelers België kunnen tekort aanvullen in 2019

Veel aardappeltelers in België kunnen hun contracten van dit jaar volleveren met de oogst van 2019.

Dat blijkt uit een rondgang op de aardappelbeurs Interpom, die deze week is gehouden in Kortrijk. Maar telers die de fabrieken liever kwijt zijn, krijgen te horen dat contract contract is.

De aardappelsector zit met een groot probleem, stelt Toon de Keukelaere, adviseur akkerbouw bij de Belgische Boerenbond. “Er is geen simpele oplossing. Als verwerkers een goede relatie hebben met hun leveranciers, zoeken ze naar een billijke verdeling van de kosten. Voor meer dan 90% van het areaal is een oplossing gevonden.”

Tekort tot 15% aan aardappelen om contracten vol te krijgen

Romain Cools, secretaris van Belgapom, de organisatie van verwerkers en handelaren, schat dat er een tekort is van 0 tot 15% aan aardappelen in België om alle contracten vol te maken.

“Doordat de verwerkers hun specificaties hebben aangepast, is dat gedaald naar 0 tot 5%, afhankelijk van het ras. De relatie met de teler of handelaar bepaalt vaak hoe de verwerker met ze omgaat. Door de krappe beschikbaarheid gaan de contractprijzen voor vroege aardappelen zo’n 30% omhoog. De onderhandelingen over de hoofdoogst moeten nog beginnen.”

Verwerker Clarebout betrekt de meeste aardappelen rechtstreeks van telers. Degene die hun contract voor oogst 2018 niet hebben volgeleverd, kunnen dat volgend jaar doen, zegt Yves Capoen, hoofd Aankoop Aardappelen. “Daarbij kijken we naar de waarde in euro’s die we dit jaar mislopen. Die waarde moet dan bij oogst 2019 worden geleverd.”

Ons principe is: contract is contract

Aardappelverwerker Lutosa betrekt zijn aardappelen voor een groot deel via de handel. Het is niet duidelijk hoe iedere handelaar zijn levering heeft afgedekt met contracten bij de telers, zegt Emanuel van den Broeke, directeur Agronomie bij Lutosa. “Dat maakt het heel lastig om oplossingen te bieden aan handelaren die veel risico hebben genomen. Ons principe is: contract is contract. De handel moet instaan voor zijn eigen verantwoordelijkheid.”

Individuele oplossingen

Verwerker Mydibel zoekt individuele oplossingen, zegt directeur Marc van Herreweghe. “Dat geldt zeker voor telers waar we al lang mee samenwerken. De aardappelen die ze dit jaar niet kunnen leveren binnen hun contracten mogen ze in 2019 en eventueel in 2020 leveren. Dat moeten dan wel aardappelen van hetzelfde ras zijn. Of ze mogen dit jaar hun contracten volmaken met andere rassen.”