Aandeel robuuste aardappelen in biologische teelt groeit

Het aandeel robuuste rassen in de teelt van biologische aardappelen is sinds vorig jaar toegenomen van 30% naar 50%.

Dat meldt ketenorganisatie Bionext. Uit een enquête onder retailers en handelaren blijkt dat het aanbod aan robuuste rassen in het winkelschap ook snel stijgt. De verwachting is dat komend seizoen meer dan 65% van de biologische tafelaardappelen in de winkels robuust zal zijn.

Robuuste rassen zijn rassen die resistent zijn tegen phytophthora of zo vroeg zijn dat ze voor een phytophthora uitbraak al een goede opbrengst geven.

Versnelde transitie

In 2017 ondertekenden 28 biologische aardappelveredelaars, aardappeltelers en supermarktketens het convenant ‘versnelde transitie naar robuuste aardappelrassen’. Met dit convenant wil de biologische sector een duurzaam antwoord geven op de meest verwoestende aardappelziekte: phytophthora.

Grote schade in 2016

Directe aanleiding voor het convenant is de grote schade die phytophthora in 2016 aanrichtte in de biologische aardappelteelt. Om schade door phytophthora te voorkomen is een groei van het aandeel resistente rassen noodzakelijk. Om dit proces te versnellen, hebben de convenantpartners afgesproken deze robuuste rassen voorrang te geven: bij de productie van pootgoed, bij de teelt en in het winkelschap.

100% robuuste biologische aardappelen

Het streven is om in 2020 100% robuuste biologische aardappelen te telen.

De grootste uitdaging zit nog bij de aardappelen voor fritesindustrie. De verwerkers kijken bij de keuze voor een ras ook naar eigenschappen als kleur, bakkwaliteit en bewaarbaarheid. Op dit moment zijn er nog maar weinig robuuste rassen die aan alle gewenste eigenschappen voor verwerking voldoen.