ABN Amro: overaanbod suiker houdt prijs laag

De suikerprijs blijft voorlopig onder druk staan. Dat komt door het overaanbod op de suikermarkt, stelt ABN Amro.

Voor 2019 verwacht de bank een licht herstel van de suikerprijs. Dat komt omdat de vraag naar suiker toeneemt in landen met sterk groeiende economieën.

Opkomende economieën

De marktanalisten van ABN Amro kijken daarbij vooral naar de opkomende economieën in Azië, zoals Indonesië, China, India en Zuid-Korea. Daar groeit de welvaart van de consument, de middenklasse wordt groter en de consumptie van gefabriceerde voedselproducten neemt toe. Daar is meer suiker voor nodig.

Suikerconsumptie daalt in westerse wereld

In andere delen van de wereld zakt de vraag naar suiker, stelt ABN Amro in een rapport over de suikermarkt. “De consument in ontwikkelde landen realiseert zich meer en meer dat overmatige consumptie van suiker leidt tot gezondheidsproblemen. Dit is een belangrijke reden voor de jaarlijkse afname van de consumptie per hoofd van de bevolking in vooral Europa, Australië, Nieuw Zeeland en Japan. In deze landen is de concurrentie met suikervervangers relatief hoog.”

Vraag stijgt

Al met al steeg de vraag naar suiker in de wereld de afgelopen 3 jaar met ruim 4%. Voor de komende 3 jaar verwacht ABN Amro nog eens een groei van het verbruik met bijna 6%.

Suikerprijzen dalen wereldwijd

De suikerprijs op de wereldmarkt daalt sinds begin vorig jaar en bereikte eind september een dieptepunt. In oktober steeg de suikerprijs hard met bijna 30%. Maar nu daalt de prijs weer. De suikerprijs is beweeglijk, stelt ABN Amro. De volatiliteit was in oktober op de termijnmarkt in New York 20%. Dat is het verschil tussen hoogste en laagste prijs in een bepaalde periode op basis van de voortschrijdende gemiddelde prijs per maand. Over heel 2018 was de volatiliteit 10%. Sinds 2000 is dat 11%. ABN Amro noemt als oorzaken voor de toegenomen volatiliteit de slechte oogsten in de EU (door droogte), India (door een larvenplaag) en Brazilië (slecht weer). Ook de koersschommelingen van de Braziliaanse reaal zorgen voor sterke prijsbewegingen.