Verlagingspercentage pootgoed blijft met ruim 25 hoog

Het verlagingspercentage in de nacontrole van pootgoed blijft met 25,3 hoog, meldt de keuringsdienst NAK. Bijna driekwart van het te onderzoeken areaal is beoordeeld.

Het hoge verlagingspercentage is geen verrassing. Door de droogte was enerzijds de luizendruk hoog en daarmee het risico op virusoverdracht. Anderzijds was virus moeilijk te herkennen door de vaak verlepte gewasstand en het lichte, zonnige weer.

De bemonstering voor de nacontrole verloopt goed, ondanks dat er op dit moment veel heronderzoeken worden aangevraagd. Zo’n 80% van de partijen is bemonsterd.

NAK raadt vrijwillig onderzoek aan

NAK laat verder weten nog geen toename te zien van vrijwillige onderzoek voor partijen – van totaal zo’n 1.000 hectare – die eerder niet meeliepen in de nacontrole. Deze pootaardappelen, vooral klasse PB, zijn bestemd zijn voor uitplant op het eigen bedrijf in 2019. Gezien het grote aantal verlagingen adviseert NAK om een vrijwillig onderzoek toch te overwegen, zodat teleurstellingen in de nateelt worden voorkomen.