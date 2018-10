Verbod op diquat definitief

De onkruidbestrijder diquat wordt definitief verboden. De Europese Commissie laat het gebruik van het middel tot uiterlijk 4 februari 2020 toe.

De toelating van alle middelen waarin diquat is verwerkt moeten uiterlijk 4 mei 2019 ingetrokken zijn. Het verbod is bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Het verbod op diquat is al eerder aangekondigd. De Europese Commissie heeft zich gebaseerd op onderzoek door de Europese Voedselveiligheidsautoriteit Efsa, het Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Diquat (onder meer als werkzame stof in het middel Reglone) wordt in Nederland onder andere toegepast bij de teelt van aardappelen, bloembollen en aardbeien.

Volgens de Efsa heeft het gebruik van diquat-houdende middelen onacceptabele risico’s voor omstanders en omwonenden en voor vogels.

In Nederland schaart het Ctgb zich achter de beoordeling door de andere lidstaten en de Efsa. Het ministerie heeft het besluit om het middel niet langer toe te laten dan ook ondersteund.