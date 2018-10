Uienafzet op vergelijkbaar niveau met 2016

De seizoensafzet ligt met 294.313 ton iets voor op de afzet van seizoen 2016-’17.

Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het GroentenFruit Huis. Twee seizoenen geleden werd 293.276 ton uitgevoerd tot en met week 40. Vergeleken met vorig seizoen is 5% minder afgezet (seizoen 2017-’18: 310.391 ton).

29% minder uien naar Senegal

West-Afrikaanse landen ontvangen dit seizoen niet meer dan nodig. Zo heeft Senegal dit seizoen 29% minder afgenomen dan vorig seizoen. De weekexport in week 40 daalt ten opzichte van de voorgaande week met 4.322 ton naar 21.130 ton. Dat de afzet afneemt is geen verrassing, want de vraag is rustig, deels door het hoge prijsniveau. Senegal heeft 7.738 ton uien ontvangen in week 40. Andere belangrijke afnemers zijn in de eerste week van oktober Groot-Brittannië en Indonesië met respectievelijk 1.577 ton en 1.244 ton.

Goedkopere Chinese uien zijn interessanter voor Maleisië om te kopen, en dat is terug te zien in de exportcijfers. Maleisië heeft dit seizoen ruim 7.000 ton uien afgenomen. Vorig seizoen was dat ruim 11.000 ton en twee seizoenen geleden ging er t/m week 40 zelfs een krappe 18.000 ton naartoe.