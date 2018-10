Uien vroeger kiemlustig dan normaal na extreme zomer

Spruitvorming in uien is vroeger en meer aan de orde dan gebruikelijk. Sommige partijen moeten hierdoor vlot worden verkocht.

Dat ziet Peter Vroegindeweij van uienzaadbedrijf De Groot en Slot. “We zien veel mooie partijen uien, maar ook partijen waar veel sneller schot voorkomt dan je zou verwachten. Het verrast telers: ze treffen 6 weken na het inschuren al inwendige activiteit aan.”

Meerdere oorzaken

De kiemlust heeft meerdere oorzaken. Een heel belangrijke is groeistagnatie door de droge omstandigheden. Daardoor was er onvoldoende bladontwikkeling voor goed middelentransport in de plant. Oftewel: de opname van MH is dan onvoldoende geweest, met nu spruitvorming als gevolg. Ook schade van trips en droge punten door de droogte kunnen de opname van de kiemremmer hebben belemmerd.

Lees verder onder de foto‘s

Een aantal uien uit een partij zijn doorgesneden om de inwendige kwaliteit te controlen. Hier is al vroeg in het bewaarseizoen schot aangetroffen in de uien. De uien moeten snel de schuur uit. - Foto's: De Groot en Slot

Een tweede oorzaak is de hergroei in het veld, vertelt Vroegindeweij. “Van nature heeft de ui een bepaalde spruitrust, waardoor je eind oktober nog geen activiteit waarneemt in de ui. Als de plant te lang heeft stilgestaan en daarna weer gaat groeien, is hij eigenlijk aan zijn tweede jaar begonnen. Daar zien we nu ook schot ontstaan in de bewaring.”

Doe potgrondproef bij bewaaruien

Veel echte probleempartijen zijn af land verkocht, weet Vroegindeweij. Voor bewaaruien klinkt het stellige advies: doe een potgrondproef. Nu en eventueel eind december nog een keer, want de situatie is bijzonder dit jaar. “Het is zo’n simpele en goedkope methode om je kwaliteit in te schatten”, stelt Vroegindeweij, die ook veel uien doorsnijdt om inwendige rust te controleren.

Ui met een spruitje binnenin, al in oktober. Deze partij is behandeld met kiemremmer MH.

“Veel telers passen de potgrondmethode ook wel toe”, zegt Vroegindeweij. “Even een paar uien op potgrond wegzetten in de schuur of de kantine en je weet binnen een maand of de antispruitbehandeling heeft gewerkt en hoe je je partij moet inschatten. Wortelontwikkeling betekent: binnen een maand verkopen.Verwerker Monie doet het al jaren van alle te verhandelen partijen. Zo maken zij een afzetplanning. Zij zijn hier dit jaar eerder mee begonnen vanwege explosieve nagroei op het veld. Andere verwerkers doen deze proeven ook.”

Zo doet deze teler de potgrondproef

Een van de telers met zo’n potgrondproef is Freek Boudeling uit Sint Philipsland. “Mijn eerste keer dit jaar”, vertelt hij. “Omdat het zo’n bijzondere zomer was, zo warm en droog.”

De proef is heel simpel, ervoer hij. “Ik heb vrij snel na het inschuren uien uitgezocht voor de proef. Bewust vrij kleine uien, omdat daar kleiner loof op stond en dat maakt het waarschijnlijker dat de MH-opname onvoldoende was. Die uien heb ik 4 weken op potgrond gezet in de bijkeuken en afgelopen vrijdag beoordeeld. Het ziet er goed uit.”

De potgrondproef bij Freek Boudeling. Zijn uien zijn (nog) vrij van schot.

Dat biedt dus kansen voor de lange bewaring. “Aan het eind van het jaar kijk ik voor de zekerheid nog een keer. Maar op zich zijn goede, rustige uien een mooie kans voor de tweede helft van het afzetseizoen. Zeker als er al vroeg relatief veel weg moet.”

Spruitrust in Noorden minder urgent

Noordelijk is spruitrust zeker ook een aandachtspunt, maar nog niet heel urgent. Dat schetst Paul Hooijman van adviesbureau Delphy. “Ik heb nog niet veel gesneden en nog niet veel potgrond proeven gezien”, geeft hij aan. “We beginnen daar binnenkort mee, want soms is MH gespoten op een teelt met deels verbrand blad. Zelfs bij de oogst zagen we af en toe al schot. Telers moeten voor zichzelf wel weten hoe het zit. Je test echter maar een fractie, goede monstername is de kunst voor een representatief beeld.”

Rot in de gaten houden

Naast de spruitrust is rot ook iets om in de gaten te houden in de bewaarschuren. Beregenen leidt hier en daar tot fusarium of bacterie-aantasting.