Trekkerij erbij voor verwerking fijnere witlofpennen

Witlofbedrijf Nature’s Gold in Zundert heeft een trekkerij bijgebouwd om fijnere witlofpennen te verwerken. Daar hoort een nieuwe bewaring bij.

De nog lege nieuwe trekkerij van witlofbedrijf Nature’s Gold wordt straks gebruikt voor de opslag van kisten en wellicht ook voor de tijdelijke opslag van de witlofpennen. Nature’s Gold sorteert ze zelf.

Gijs van Dongen (37) heeft de dagelijkse leiding over Nature’s Gold, zijn zus Sophie (35) is financieel adviseur bij Elsman International Consultancy. Barry van Hooijdonk is de teeltspecialist, de voormannen zijn Ton van Dongen (Zundert) en Rober van Oers (Langeweg). De afzet loopt via veiling BelOrta, het standaardlof gaat vooral in 5 kilo-verpakking, het fijnere lof in kleinverpakking. Dit seizoen zijn de rassen Topscore, Flexine, First Lady, Sweet Lady en Vintor.

Het bedrijf laat zijn wortels telen in Nederland, België en Frankrijk. Vooruitlopend op de productie op 2 locaties is er dit voorjaar voor gekozen de zaaidichtheid in vergelijking met vorige jaren te verhogen. Om meer fijnere pennen te hebben en van de grootste wortels af te zijn. “In principe beginnen we 5 oktober met rooien”, licht Gijs van Dongen van Nature’s Gold toe, “dat is normaal.”

Extra bewaring

Er moet zo’n 200 hectare wortelen worden verwerkt. Het overgrote deel wordt ook in Zundert gesorteerd. De extra bewaring is meer dan welkom, want het maakt dat 90% van de benodigde wortels op het bedrijf zelf kunnen worden bewaard. Dat maakt de controle en sturing van de bewaring een stuk gemakkelijker en lost een probleem op door de gestage uitbreiding van de productie. Vorig jaar kwamen er in Zundert enkele trekcellen bij, sinds begin deze maand is het bedrijf uitgebreid met een tweede trekkerij: Nature’s Gold Specialties.

Locatie Zundert: 6 productielijnen naast elkaar, met een treintje voor de aan- en afvoer van de trekbakken. Hier wordt het standaardlof geproduceerd.

“Vorig jaar kwamen er 4 trekcellen bij, we hebben er nu 16”, schetst Van Dongen in de oogstruimte. De nieuwe cellen kwamen in de plaats van een oudere koelcel, en tegelijk werd een stukje van het dak aangepakt. “We zijn nu asbestvrij.”

1 van de 4 nieuwe koelcellen, met hogedrukverneveling in het plafond en temperatuurregeling op basis van de worteltemperatuur.

Verwerking voor fijne pennen

Van Dongen zocht een bestemming voor de fijnere witlofpennen. “Die zijn vaak ook wat eerder rijp en geven kroppen minder dan 150 gram. Maar ze kosten evenveel als grotere wortels.” Met nadruk: “Die fijnere wortels zijn ook goed, maar geven een andere kwaliteit kroppen.”

De allerfijnste exemplaren kunnen naar een collega voor de productie van chiconnettes, maar wat zijn de mogelijkheden met de rest van die kleinere pennen? Het idee van een ‘kwekerij erbij’ voor de kleinere wortels speelt al lang. “Ook al in 2013. Maar iets nieuws bouwen is duur en de voorbereiding en de bouw kosten al gauw enkele jaren. We hebben de oplossing gevonden met de overname van een trekkerij in Langeweg: we kunnen op 2 locaties werken aan maximale uniformiteit en kwaliteit is het idee: met kroppen vanaf 150 gram in Zundert en fijnere kroppen in Langeweg.”

Hoofdzakelijk kleinverpakt

De productie gaat in de nieuwe opzet in de richting van 100 vierkante meter per dag, na 18 dagen trekduur. Ze worden hoofdzakelijk kleinverpakt. “Dat kan in rekfolie of in flowpack, maar is topseal gewenst of een andere verpakking, dan is dat bespreekbaar.” Roodlof telen is ook een mogelijkheid: “Is er vraag en is het economisch passend, dan hebben we ook een gesprek.”