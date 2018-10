Suikergehalte in 6e week bietencampagne al op 17,6%

Het landelijk gemiddelde suikergehalte in de suikerbietencampagne is opnieuw gestegen.

Dat blijkt uit de gegevens van verwerker Suiker Unie. Het bedrijf verwacht op basis van het huidige verloop een campagnegemiddelde van 17,2%.

17,6% suiker in week 6

In week 6 (14 tot en met 20 oktober) bevatte de verwerkte bietenoogst 17,6% suiker, wat hoog is voor de zesde week. De week ervoor was dat 17,1%. Bijna alle teeltgebieden zaten vorige week boven de 17% suiker en een aantal zelfs boven de 18%; de Groningse gebieden plus Zuid-Limburg. En dan staat daartussen nog de uitzonderlijke prestatie van Groningen BRD, een aantal telers in Duitsland dat levert aan Suiker Unie, met maar liefst 19,5% suiker in de geleverde bieten.

Dergelijke stijgingen komen wel vaker voor, geeft Suiker Unie aan. “Maar alleen als de omstandigheden gunstig zijn: voldoende zonuren en relatief koude nachten. Daar werd in de afgelopen weken redelijk goed aan voldaan.”

Suikerbieten van de campagne 2018-2019 worden aangeleverd bij Suiker Unie in Dinteloord. Het bedrijf verwacht op basis van het huidige verloop een campagnegemiddelde van 17,2%. - Foto: Roel Dijkstra

Gemiddelde in bietencampagne op 16,8% suiker

Het campagnegemiddelde staat na 6 weken productie op 16,8% suiker. De ervaring leert dat het suikergehalte de komende weken verder stijgt, dus dat belooft nog wat voor deze campagne.

Waar de suikergehaltes stijgen, neemt de tarra juist weer af; van 6,6 naar 5,9%. Een ideaalscenario voor de verwerker. Het campagnegemiddelde is 6,3% tarra. Suiker Unie verwacht een campagnegemiddelde van net onder de 8%.

De winbaarheid van de bietenoogst is dan ook toegenomen, al is het maar een fractie: 89,7 punten in week 6. Het campagnegemiddelde is 89,6 punten.

Beregenen om te kunnen oogsten

Op de klei heeft de droogte ook als gevolg dat er soms moeilijk kan worden gerooid zonder de bieten te veel te beschadigen, merkt de agrarische dienst van Suiker Unie. Hier en daar wordt soms zelfs nog beregend om te kunnen oogsten. Op de lichte grond is het oogsten soms lastig doordat de grond te los is en bieten hoog in de grond staan.

De verwerking van de bieten loopt voorspoedig: zo’n 35% is de fabriek al doorgegaan. Het einde van de campagne wordt rond 10 januari verwacht.