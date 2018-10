Suikergehalte in bieten stijgt boven 17%

In de vijfde week van de bietencampagne is het suikergehalte gemiddeld 17,1%. Daarmee komt het gehalte volgens Suiker Unie voor het eerst dit seizoen boven 17%.

Een positieve uitschieter zijn de Groningse teeltgebieden. Daar komt het gemiddelde suikergehalte op 18% of hoger uit. De vele zonuren zorgen voor een verhoging van het suikergehalte. Gezien de weersvoorspelling verwacht Suiker Unie een verdere stijging van het suikergehalte in de bieten. Koudere nachten kunnen nog een extra stijging geven.

Vlotte bietenoogst, laag tarragehalte

De bietenoogst verloopt vlot, de meegeleverde tarra blijft met gemiddeld 6,6% laag. Dat het droog is blijkt wel uit het feit dat er al weer percelen zijn met slapende bieten, soms worden ze zelfs nog beregend. De laatste opbrengstprognose van 13,5 ton suiker per hectare is van begin oktober. Vorig jaar is gemiddeld 15,5 ton suiker per hectare geproduceerd.

Tegenvallende suikeropbrengst in Duitsland

Ook in Duitsland vallen de suikeropbrengsten tegen, blijkt uit de laatste proefrooiingen van veredelingsbedrijf Strube. In Querfurt in Oost-Duitsland oogstte Strube vorige week 6,9 ton suiker per hectare. Dat is gemiddeld 15,1 ton rond deze tijd van het jaar. In Ochsenfurt in Zuid-Duitsland zit Strube nu op 16,9 ton suiker per hectare. Gemiddeld is dat 20,4 ton. Ook in Rheinland in West-Duitsland blijft de suikerproductie achter: 14,2 ton nu tegen 16,9 ton gemiddeld.

Strube verwacht niet dat de bieten nog veel suiker zullen produceren. “De bieten zijn dodelijk vermoeid na alle droogte en hitte van dit groeiseizoen”, schrijft het bedrijf in een nieuwsbrief aan de telers. De suikergehalten in Duitsland zijn hoger dan in Nederland door een andere analysemethode.