Suiker Unie verwacht lagere suikeropbrengst

Suiker Unie verlaagt de opbrengstverwachting van de landelijke bietencampagne naar 13,5 ton suiker per hectare.

De agrarische dienst heeft de resultaten van de geleverde suikerbieten doorgerekend en komt op een gemiddelde opbrengst van 13,5 ton suiker per hectare. Dat is 0,5 ton per hectare lager dan de vorige prognose.

Uit alle teeltgebieden zijn nu resultaten bekend, waarmee de schatting nauwkeuriger wordt. Opbrengsten op de lichte grond vallen tegen. In de meeste kleigebieden worden normale tot goede opbrengsten gehaald. De opbrengstverschillen blijven zeer groot. Van een hoge 17,8% suiker op de Groningse klei tot 15% op Texel, wat opmerkelijk is, aangezien hier in voorgaande jaren de hoogste gehaltes werden gerooid.

Suikergehalte nagenoeg ongewijzigd

Het suikergehalte is in de afgelopen week met een gemiddelde van 16,4% nagenoeg gelijk aan de voorgaande week. De suikerpercentages nemen wel toe, dankzij de zonnige weersomstandigheden en koele nachten. Dat zien telers ook, stelt de dienst; zij willen niet rooien, stellen het uit of rooien minder dan opgegeven.

Het tarragehalte blijft mooi laag met 6,6%.

Al 1 miljoen bieten verwerkt

De fabrieken draaien op hoge capaciteit. De grens van 1 miljoen ton verwerkte bieten is al behaald in de afgelopen week.