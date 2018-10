Suiker Unie verwacht kleinere bietenoogst dan CBS

Suiker Unie schat de bietenproductie in Nederland iets lager in dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dat komt omdat het nog erg droog is geweest in oktober, waardoor de groei van de bieten minder was dan normaal in de herfst.

Droog in september en oktober

Het CBS verwacht een productie van 6.908.805 ton bieten, uitgaande van een gemiddelde opbrengst van 81,1 ton bieten per hectare. Suiker Unie gaat uit van ongeveer 79 ton bieten per hectare, zegt Gert Sikken, directeur Agrarische Zaken. “Er is dit jaar 86.000 hectare bieten geteeld, zodat wij op 6,8 miljoen ton bieten uitkomen. Dat is iets minder dan het CBS verwacht. Het is erg droog geweest in september en oktober. De groei was daardoor lager dan normaal in deze maanden.”

Bietencampagne eerder klaar

Sikken verwacht dat de bietencampagne rond 10 januari klaar is. “Dat is ongeveer 10 dagen eerder dan we eind augustus hadden gepland. Toen hebben we de droogte van juli en augustus in de planning verrekend, maar wisten we uiteraard nog niet dat er in september en oktober ook zo weinig regen zou vallen.”