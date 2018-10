Soepelere regels ecologisch aandachtsgebied

De Europese Commissie heeft 3 uitzonderingen gemaakt op de voorwaarden voor de teelt van vanggewassen die meetellen voor de invulling van het ecologisch aandachtsgebied (EA).

Deze uitzonderingen zijn onderdeel van de droogtemaatregelen die ingesteld zijn voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat meldt RVO.nl.

De 3 uitzonderingen

De eerste uitzondering is dat er geen mengsel gezaaid hoeft te worden wanneer het vanggewas als veevoer gebruikt gaat worden. Het te zaaien gewas moet wel in de EA lijst van vanggewassen staan en moet een gras of ander kruidachtig voedergewas zijn.

De tweede uitzondering is dat er een wintergewas als vanggewas geteeld mag worden, dit moet dan wel als veevoer gebruikt worden.

De derde uitzondering is dat het vanggewas maar 6 in plaats van 8 moet blijven staan wanneer aansluitend een wintergewas gezaaid wordt.

Geen beroep op overmacht

De uitzonderingen kunnen ervoor zorgen dat telers geen beroep op overmacht door droogte hoeven te doen. Zijn de uitzonderingen niet voldoende om het probleem op te lossen, dan kan alsnog een beroep op overmacht gedaan worden.

Telers die gebruik maken van een of meer uitzonderingen moeten dat voor 1 december melden bij RVO.nl.