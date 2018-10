Ruim kwart pootgoed verlaagd in klasse

Het verlagingspercentage in de nacontrole van keuringsdienst NAK is afgelopen week verder opgelopen naar 25,2.

Het aantal heronderzoeken dat wordt aangevraagd en uitgevoerd is groot. Telers hopen hiermee de klasse, die snel wordt verloren in het hoge segment, alsnog terug te krijgen. Ondanks die drukte verloopt de bemonstering voor de nacontrole goed, meldt NAK. 57% van de partijen is bemonsterd en 40% van de partijen heeft een uitslag.

Vrijwillig onderzoek klasse PB

Pootgoedtelers hebben voor ongeveer 1.000 hectare afgezien van nacontrole-onderzoek. Dit betreft voornamelijk klasse PB; pootgoed voor uitplant op het eigen bedrijf in 2019. NAK geeft aan dat telers gezien het grote aantal verlagingen moeten overwegen of zij voor dit eigen pootgoed een vrijwillig onderzoek laten uitvoeren. Dit om teleurstellingen in de nateelt te voorkomen.