Rol voor Cosun in krachtenbundeling aardappelafzet

Cosun kan een rol vervullen in de bundeling van krachten bij de afzet van aardappelen nu daarvoor de wettelijke mogelijkheden komen.

Dat zegt voorzitter Dirk de Lugt naar aanleiding van het extreme aardappeljaar 2018, waar contracttelers relatief slecht uit komen. Cosun is eigenaar van aardappelverwerker Aviko.

Ongemotiveerde telers

“Als een sector onvoldoende winstgevend is, leidt dat tot ongemotiveerde telers”, redeneert De Lugt. “De rentabiliteit moet op orde zijn. Kostprijsverhoging moet zich vertalen in betere opbrengstprijzen. Een faire prijs is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van boeren, handel, verwerkers, retail en consumenten. Uiteindelijk is loon naar werken de beste garantie voor een verdere verduurzaming van de sector. Een opdracht waar we gezamenlijk voor staan.”

Overigens wijst De Lugt erop dat Aviko marktconform aardappelen inkoopt, daarnaast verschillende vormen van afzetcontracten heeft, en jaarlijks bovengemiddelde poolprijzen realiseert.

Aardappelen worden gerooid onder extreem droge omstandigheden. Het aardappeljaar 2018 was uitzonderlijk warm en droog, contracttelers komen er relatief slecht uit volgens Cosun. - Foto: Hans Prinsen

Teelt extensiveren

Voorzitter Bert Timmermans van de aardappelcommissie Verenigde Telers Akkerbouw (VTA) verwacht een verbetering van het aardappelrendement als akkerbouwers eigen verantwoordelijkheid nemen, de teelt wat extensiveren en voor aardappelen wat minder geschikte percelen mijden. “Met minder aardappelen telen en een groter aandeel vrije teelt, houden telers zelf meer de regie en lopen ze veel minder risico”, aldus Timmermans.

Ook Timmermans onderkent dat bundeling van het aanbod de positie van telers kan verbeteren. “In de praktijk is het echter lastig om alle kikkers in de kruiwagen te houden.”