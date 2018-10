Meer afzet, maar minder omzet en winst HZPC

Pootaardappelhandelshuis HZPC heeft over boekjaar 2017-’18 een geconsolideerde netto-omzet vastgesteld van € 300 miljoen. Dat is, ondanks toegenomen afzet, bijna 5% lager dan in het voorgaande jaar.

De brutomarge bij HZPC bedraagt over boekjaar 2017-’18 € 55 miljoen (vorig jaar € 59 miljoen) en het nettoresultaat daalde van € 8,5 miljoen naar € 4,7 miljoen. Het dividend op HZPC-certificaten is bepaald op € 4, wat staat voor een dividendrendement van 2% bij een certificaatkoers van € 200 (mei 2018). Dit komt voort uit de door de Vereniging HZPC en Raad van Commissarissen beschikbaar gestelde € 3,1 miljoen voor dividenduitkering. De eerstvolgende beursdag is op 2 november 2018.

Het door HZPC verkochte volume pootaardappelen groeide iets; van 797.000 ton vorig jaar naar 816.000 ton dit jaar. De afzet in Rusland is zelfs verdubbeld.

HZPC wijt de afgenomen omzet aan de lagere prijzen voor consumptie-aardappelen in Europa. “Daardoor bleef de vraag naar pootaardappelen hier beduidend achter bij het voorgaande topjaar”, verklaart Gerard Backx, CEO van HZPC Holding. “We zijn er niettemin in geslaagd om ons marktaandeel op dit voor ons belangrijke continent te behouden.”

Wereldwijd waren de omstandigheden en ontwikkelingen zeer divers. Amerika kende bijvoorbeeld goede prijzen, maar in India lag het prijsniveau zeer laag.

Resultaat stemt tot tevredenheid

Backx is tevreden over het resultaat van HZPC. “We hadden een kleinere marge voorzien dan in het voorgaande recordjaar. Het was een goed jaar voor ons, al werd het voorgaande jaar door de lage Europese consumptieaardappelprijzen niet geëvenaard.”

Voor boekjaar 2018-’19 is het bedrijf voorzichtig. De droogte van de afgelopen zomer leidt tot een sterk verminderde oogst in Europa, met als gevolg een lagere winstverwachting.