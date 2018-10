Lage CBS-cijfers bevestigen uientekort van dit seizoen

De voorlopige uienopbrengstcijfers van statistiekbureau CBS hakken erin in de uiensector; 44% minder dan vorig jaar is nog erger gedacht. Plus bijkomende tarra gaat het richting een halvering.

Gezien diverse kwaliteitsproblemen loopt de droogteschade verder op. Dus zijn er dit seizoen onvoldoende uien om de verwerkingscapaciteit te benutten en ligt een verdere prijsstijging vanwege de schaarste voor de hand.

‘Half februari is 80% van de uien weg’

“Wie 40 ton of meer per hectare heeft geoogst, kan profiteren van de hoge prijzen”, stelt Erik Arts van accountantsbureau Countus. “Het zal je verbazen hoeveel grove uien al zijn verkocht”, weet hij, “terwijl het me sterk lijkt dat het prijsniveau onder het huidige komt. Dus de fijnere uien worden duurder. Half februari is 80% van uien – theoretisch – namelijk weg uit Nederland. Dat is echt heel veel.”

“De uienexport loopt als een tierelier, terwijl te productie lager is dan voorgaande jaren. In de tweede helft van het seizoen zijn er dus nog maar weinig uien te verkopen. En in die periode zijn er ook nog geen concurrenten met aanbod in zicht.”

“Zulke lage opbrengsten hebben we in 25 jaar niet gezien”, zocht Cor Pierik van het CBS na. “Het is een heel bijzonder oogstjaar dat enorm beroerd uitpakt voor de uien.”

Verwerkers met handen in het haar

Verwerkers zitten met de handen in het haar. De uienvoorraad is te gering om tot het einde van het seizoen alle sorteerders van voldoende aanvoer te blijven voorzien. Mogelijkheden in het buitenland ontbreken, want ook daar was het droog.

“Als er 800.000 ton beschikbaar is dit seizoen en de export op hetzelfde niveau blijft, dan is half februari inderdaad 80% weg”, schetst Eric Moerdijk van Monie. Hij schroefde zijn eerdere prognose van 30% opbrengstderving al op naar 40%. De CBS-prognose van 44% minder uien valt dan toch weer tegen.

Enorme verschillen in opbrengsten

“Door de enorme verschillen is het heel moeilijk om een gemiddeld beeld te schetsen”, verklaart Moerdijk. “Bij ons in het Zuidwesten zijn dramatische opbrengsten van 5 ton per hectare eerder regel dan uitzondering, maar Noordelijk komt 70 ton ook rustig voor.”

“Voor ons is het lastig om erop in te spelen. Nieuw aanbod ontbreekt, de sorteercapaciteit kan bij lange na niet worden ingevuld en het prijseffect is ongewis. Gelukkig hebben we nog voorraad. Zolang de prijs blijft stijgen, profiteren we mee. Vastleggen op de lange termijn is moeilijk, want telers zijn heel vasthoudend.”

‘Prijzen nog aan de lage kant’

Met het oog op de lage productie zijn de prijzen relatief gezien eigenlijk nog aan de lage kant, vindt Moerdijk. “30 cent per kilo is geen heel vreemd prijsniveau. Theoretisch zou de prijs, gezien de extreme opbrengstderving, veel hoger kunnen zijn.”

“Maar afnemers zijn dit hoge prijsniveau niet meer gewend. Stap voor stap opbouwen is gezond. We zitten in een vraagmarkt en dat is positief. Hopelijk kan de baalprijs binnenkort omhoog. Deze nieuwe opbrengstprognose helpt daarbij, verwacht ik, sowieso voor de telersprijs.”

De markt voor de fijnste uien is niet best, weet Moerdijk van Monie. “Daar is moeilijk afzet voor te vinden. Dat kan zeker nog komen, maar het is niet vanzelfsprekend dat afnemers alles accepteren bij schaarste.”

Kwaliteit is heikel punt

Verder zijn er altijd telers die tot juni bewaren zolang de kwaliteit het toelaat, weet Moerdijk. Kwaliteit is een heikel punt. Schot, bacterie en zuur komen allemaal voor na de extreme hitte en het vele beregenen en de hevige neerslag aan het begin van het groeiseizoen.