Klasse bijna kwart pootgoed verlaagd in nacontrole

Het verlagingspercentage in de nacontrole van pootgoed is in de afgelopen verder opgelopen naar 24.

Vorige week stond de teller op 21,7% in klasse verlaagde pootaardappelen. Het valt keuringsdienst NAK op dat specifiek de noordelijke provincies het slecht doen met 26% verlaging. Dit seizoen wordt veel pootgoed in klasse verlaagd en dat verbaast niet, gezien de vroege luizendruk van dit jaar. Bovendien was virus door de droogte slecht te zien in het gewas. Bijna 50% bemonsterd De bemonstering voor de nacontrole verloopt goed, merkt NAK. De achterstand ten opzichte van vorig jaar is nagenoeg ingelopen met ongeveer 47% van de partijen dat reeds bemonsterd is. Een derde van de partijen is voorzien van een uitslag.