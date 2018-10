Hogan: suikerindustrie moet naar marktsignaal luisteren

De suikerindustrie in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk moet zijn verantwoordelijkheid nemen en reageren op de signalen van de markt.

Dat zegt Europees landbouwcommissaris Phil Hogan in reactie op verzoeken vanuit met name Italië om in te grijpen op de suikermarkt. “De markt moet het evenwicht terugvinden”, aldus Hogan.

Stijging van 23%

De suikerproductie is met het vrijlaten van de suikerquotering volgens Hogan met 23% gestegen en dat heeft effecten gehad op de prijs. Maar hij is niet voor ingrijpen in de markt door het openstellen van de particuliere suikeropslag. “Ingrijpen kost veel belastinggeld en helpt de boeren niet”, aldus Hogan na afloop van de vergadering van landbouwministers in Luxemburg.

In Nederland heeft suikerproducent Cosun het areaal voor de bietsuikerproductie voor het komend seizoen al teruggebracht.