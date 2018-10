Grote uienoogst Brazilië drukt de prijs

Door het grote aanbod is de prijs gezakt naar € 0,04 per kilo.

Door het perfecte weer tijdens het teeltseizoen, koel en weinig regen, is dit jaar de uienoogst in Brazilië groot. Ook zijn de uien van goede kwaliteit. Volgens cijfers van het Braziliaanse bureau voor de statistiek (IBGE) bedraagt de oogst 1,7 miljoen ton. Dat is 600.000 ton meer dan vorig jaar.

Prijs lager dan productiekosten

De zuidelijke deelstaat Santa Catarina is met ruim 411 duizend ton de grootste producent. Door het grote aanbod is de prijs flink onder druk komen te staan. Gevolg is dat de prijs is gezakt naar € 0,04 per kilo. De productiekosten zijn ongeveer € 0,13. Veel telers zitten nu met een financieel probleem. Voor de voor de productie noodzakelijke aankoop van zaden, kunstmest en diesel zijn leningen afgesloten. Over de betaling daarvan moet nu opnieuw onderhandeld worden met de bank.

Uien bewaren in schuren

Volgens de nationale associatie van producenten van uien (Anace) proberen telers, in afwachting van betere prijzen, de oogst in schuren op te slaan. Bij gebrek aan schuren blijft een deel zelfs op het veld staan. Als alternatief worden er ook uien geëxporteerd. Volgens het ministerie voor buitenlandse handel (Secex) is er dit jaar al 13.000 ton geëxporteerd naar Argentinië en Paraguay. Brazilië is de grootste importeur van Nederlandse uien in Zuid-Amerika.