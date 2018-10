Groenbemester geeft niet meer slakken in volgteelt

Een groenbemester geeft geen hogere slakkendruk in de volgteelt van een zomergewas. Dat blijkt uit Brits onderzoek.

Aanleiding voor het onderzoek was het idee onder telers dat door de teelt van groenbemesters de slakkenpopulatie in de winterperiode flink toeneemt, wat tot schade in de volgteelten leidde.

Vrees voor problemen met grondwater

Een zorg voor milieuorganisatie Natural England was dat de teelt van groenbemesters meer problemen met grondwater zou opleveren. Want bij hogere slakkendruk zouden telers meer slakkenkorrels op basis van ijzerfosfaat zouden strooien. Dat terwijl groenbemesters eigenlijk tot doel hebben de stikstofuitspoeling naar het grondwater te reduceren.

“We wilden niet het incidentele gebruik van slakkenkorrels bevorderen door het gebruik van groenbemesters aan te moedigen”, legt Andrew Russel, catchment sensitive farming officer voor Natural England, uit.

Slakkentellingen

Om te kijken of groenbemesters de slakkenpopulaties bevorderen, zijn proeven uitgezet in Oxfordshire en Hampshire. In elke county zijn 6 tarwestoppels ingezaaid met groenbemester, en vergeleken met een niet ingezaaide tarwestoppel. Wekelijks zijn slakkentellingen verricht.

Conclusie is dus dat de teelt van groenbemesters niet tot meer slakken leidt. Wel blijkt dat slakken een aversie tegen bepaalde gewassen hebben, waaronder gele mosterd, stelt Russel.