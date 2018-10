Goede resultaten in cichoreicampagne

Na een wat stroeve start is de cichoreicampagne goed op stoom, meldt Sensus na 3 weken verwerking.

Het inulinegetal bedraagt in de lopende cichoreicampagne gemiddeld 17 en het tarrapercentage ligt ruim onder 10. Dit is behalve aan de goede oogstcondities te danken aan het reinigen bij de verlading, legt Sensus uit. Hiermee wordt per jaar gemiddeld zo’n 14.000 ton grond niet onnodig verplaatst. “Dat past goed bij de duurzame cichoreiteelt en inulineproductie waar wij naar streven.”

De opbrengsten liggen rond het meerjarig gemiddelde, met veel variatie.

De contractering van cichorei voor 2019 is vlot van start gegaan, meldt Sensus verder. In enkele regio’s is meer dan 50% van de behoefte al gecontracteerd. Vanaf 15 oktober kunnen nieuwe telers een contractaanvraag indienen.