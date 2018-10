Droogtejaar 2018 overtreft 1976 net niet

Droogtejaar 2018 heeft in oktober toch nog 1976 achter zich gelaten qua droogte. Door de regen op dinsdag 30 oktober blijft 1976 nog net het recordjaar.

In een normaal jaar is vanaf oktober de neerslag altijd groter dan de gewasverdamping en wordt het opgebouwde neerslagtekort langzaam hersteld. Maar dit jaar gaat dat niet op voor oktober.

KNMI-grafiek neerslagtekort loopt tot eind oktober

Het KNMI houdt ieder jaar het doorlopend neerslagtekort bij van 1 april tot 30 september. Omdat de periode april tot en met september de groeiperiode is van de meeste gewassen en in oktober het bijna altijd meer regent dan verdampt, stopt KNMI de grafiek altijd op 30 september. Vanwege de aanhoudende hydrologische droogte heeft KNMI de grafiek uitgebreid tot eind oktober. De afgelopen weken was het droger dan in 1976.

Huidige neerslagtekort ook in 2019 probleem

Volgens Waterschap Rijn en IJssel blijft de droogte ook in 2019 een groot probleem. Het neerslagtekort in de Achterhoek en de Veluwe is volgens waterschap Rijn en IJssel momenteel 400 millimeter. Dat is ongeveer de helft van de hoeveelheid regen die normaal gesproken in een jaar valt. Er moet 500 tot 700 millimeter regen vallen. Met andere woorden: er moet dus voor een jaar aan regen vallen om het grondwaterpeil in deze regio weer op normaal niveau te krijgen voor het voorjaar. Het duurt misschien wel tot februari 2019 voor er weer een klein beetje water door de beken stroomt.

Geen grondwater oppompen vanwege extreme droogte

Vanwege de extreme droogte mag nog steeds geen grondwater worden opgepompt uit de kwetsbare natuurgebieden Zwarte Veen bij Aalten, De Zumpe in Doetinchem en De Wiersse in Ruurlo. Ook blijft het oppompen van oppervlaktewater uit beken en sloten verboden.