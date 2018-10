Droogte nekt winterkoolzaad in EU

Veel winterkoolzaad in de EU is er slecht aan toe. Het gewas komt niet op of is verdroogd door een gebrek aan regen. Veel akkerbouwers hebben slecht gekiemde percelen overgezaaid met wintertarwe.

Het onderzoeksbureau van de Europese Commissie (JRC: Joint Research Centre) verwacht dat het areaal koolzaad in Duitsland krimpt onder de 1 miljoen hectare. Dit jaar stond daar bijna 1,3 miljoen hectare koolzaad. In Frankrijk krimpt het areaal met 5% tot 10%. Dit jaar is 1,5 miljoen hectare koolzaad geteeld door Franse akkerbouwers.

Volgens het JRC staat slechts een klein deel van het koolzaad in de EU er goed voor. Het JRC verwacht dan ook dat de EU in 2019 veel minder koolzaad gaat produceren.

Ook wintertarwe lijdt onder droogte

Ook de wintertarwe heeft te lijden van de droogte, meldt het JRC in het weerkundig Mars-rapport. Het zaaien zelf verliep goed, maar door droogte sterft het gekiemde zaad weer af of de opkomst is heel onregelmatig. Dit speelt vooral in het midden en oosten van Duitsland, het westen van Polen en het noorden van Tsjechië. Maar ook in de rest van de EU valt te weinig regen om de wintergewassen een goede start te geven. Alleen in het zuiden van Europa valt veel regen.

Tekst gaat verder onder foto

Door de droogte kiemt het tarwezaad niet of nauwelijks. - Foto: Sytze Bakker

Lage opbrengsten bij veel gewassen door watertekort

De droogte heeft als voordeel dat de oogst voorspoedig verloopt. Maar het watertekort van afgelopen groeiseizoen laat wel zijn sporen na. Het JRC verwacht bij veel gewassen dit jaar lage opbrengsten. Bij aardappelen blijven de opbrengsten gemiddeld over de EU bijna 8% achter bij het vijfjarig gemiddelde. Bij bieten is dat 3% en bij koolzaad zelfs 13%.