Ctgb laat 5 nieuwe middelen toe

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) heeft 5 middelen toegelaten.

Het herbicide Spitfire op basis van florasulam en fluroxypyr kreeg een toelating voor een na-opkomstbehandeling in wintergraan, uitgezonderd kanariezaad en spelt, en in zomergraan, uitgezonderd rogge en om graszaad en cultuurgrasland.

Het herbicide Conviso One met de werkzame stoffen foramsulfuron en thiencarbazonemethyl is toegelaten in suikerbieten die door klassieke veredeling resistent zijn tegen de werkzame stoffen.

Het herbicide Ikanos op basis van nicosulfuron is toegelaten in mais.

Het fungicide Priaxor EC op basis van fluxapyroxad en pyraclostrobine is toegelaten in wintertarwe, zomertarwe, wintergerst, zomergerst, winterrogge, triticale en haver.

Het herbicide Sunfire op basis van flufenacet is toegelaten in wintertarwe, wintergerst, winterrogge en triticale.

Ook verschillende uitbreidingen

Het fungicide Karma op basis van kalium waterstofcarbonaat kreeg een uitbreiding in voederbieten, wintergerst, winterrogge, triticale, spelt, kanariezaad, zomerrogge, haver, oliehoudende zaden, vezelgewassen, witlofpennenteelt en cichorei.

Het biologische insecticide Met52 OD op basis van Metarhizium anisopliae stam F52 kreeg een uitbreiding als grondbehandeling in oliehoudende zaden, peulvruchten, lupine, veldbonen, vezelgewassen, witlof, cichorei en wortel- en knolgewassen.

Opgebruiktermijn voor Consento

Het doek is gevallen voor het aardappelfungicide Consento, op basis van fenamidone en propamocarb. Telers kunnen eventuele bussen met Consento volgend seizoen opmaken, want de opgebruiktermijn is op 14 november 2019 gesteld.