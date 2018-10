Bietencampagne korter door lagere opbrengsten

Omdat de suikerbietenopbrengst lager is dan aanvankelijk verwacht en omdat de verwerking vooralsnog op rolletjes verloopt, zal de bietencampagne een week korter duren dan vooraf gepland.

Het kans is reëel dat het zelfs meer dan een week zal zijn. Dat meldt Suiker Unie. Suiker Unie loopt nu al in op de afnameplanning en dat zal waarschijnlijk nog verder doorgaan.

Gunstige rooiomstandigheden

Het is oktober en nog steeds erg droog. Dat is gunstig voor de rooiomstandigheden, maar ongunstig voor de groei van de bieten. Hoewel op veel percelen de bieten door de neerslag eind augustus nieuw blad hebben gemaakt, kan dit nieuwe blad niet optimaal produceren vanwege de droogte in veel regio’s. Daarnaast zijn er ook diverse percelen waarbij de bladziekten toch nog toegeslagen hebben.

Lage tarracijfers

Inmiddels zijn 1,5 miljoen ton bieten verwerkt. De tarracijfers zijn nog steeds zeer laag, afgelopen week gemiddeld 6,6%. Het suikergehalte is de afgelopen week gestegen met 0,4% naar 16,8%. Suiker Unie rekent erop dat deze stijging ook doorzet omdat de nachten relatief koud zijn en er overdag veel zon is. De hoogste suikeropbrengst, 18,3% is afgelopen week gerealiseerd op de Groninger klei. De bieten in Salland en Twente scoren qua suikergehalte laag met 14,7%.