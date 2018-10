België neemt ruim helft aardappelexport september af

Ruim de helft (56%) van de aardappelexport in de maand september is afgezet in België.

Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). België heeft in september 34.901 ton industrie- en consumptieaardappelen afgenomen. Dat is zo’n 2,5 maal zoveel dan dezelfde maand een jaar geleden werd afgenomen. De tegenvallende aardappelopbrengsten in België en de wereldwijde vraag naar frites zorgen ervoor dat de verwerkende industrie meer heeft ingekocht. Ook Duitsland (+50%) en het Verenigd Koninkrijk (+177%) hebben respectievelijk met 5.390 ton en 1.409 ton meer afgenomen dan een jaar eerder. De totale maandexport komt in september uit op 62.563 ton. Dat is een record voor de september uitvoer sinds 2008.

Minder buiten EU afgezet

De afzet naar Afrika (-3%), Amerika (-6%) en Azië (-96%) liep in september terug vergeleken met een jaar eerder. Het hoge prijsniveau van aardappelen dit seizoen zorgt ervoor dat de afzet buiten Europa niet soepel verloopt. PotatoNL noteerde 16 oktober voor exportaardappelen tussen € 25 en € 27 per 100 kilo. Ter vergelijking, vorig jaar startte deze notering van PotatoNL op 14 november met € 5 tot € 6,50 per 100 kilo.