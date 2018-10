BO Akkerbouw stelt onderzoekstarieven 2018 vast

De Brancheorganisatie Akkerbouw heeft de tarieven voor het onderzoek voor 2018 vastgesteld.

De tarieven bedragen voor consumptie- en pootaardappelen € 13,20 per hectare. Telers van zetmeelaardappelen en suikerbieten betalen € 8,80 per hectare. De bijdrage voor graan (tarwe, gerst, haver, rogge) is € 4,40 per hectare.

€ 2,25 miljoen voor collectief akkerbouwonderzoek

De BO-Akkerbouw stuurt eind dit jaar de rekening voor de verplichte bijdrage

aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Zo komt € 2,25 miljoen beschikbaar. Nadat de productschappen per 1 januari 2015 zijn opgeheven, verdween het collectief gefinancierde onderzoek vrijwel geheel.

De BO-Akkerbouw is het nieuwe overlegorgaan voor de akkerbouwsector na de opheffing van het Productschap Akkerbouw. De BO heeft nog wel onderzoek laten doen met de financiële reserves uit het productschap. Volgens de BO zijn de verplichte bijdragen bedoeld voor onderzoek dat akkerbouwers alleen gezamenlijk kunnen organiseren en waarvan iedereen profiteert.

Akkerbouwers betalen verplicht mee

De BO-Akkerbouw kreeg in mei 2016 van de overheid een algemeen verbindend verklaring voor het Programma Onderzoek en Innovatie. Dat betekent dat alle akkerbouwers verplicht moeten meebetalen. Dat de inning nu pas kan starten, komt omdat de BO-Akkerbouw en de overheid lange tijd van mening verschilden over de manier waarop de bijdragen geïnd moesten worden.

Onafhankelijk onderzoek is onmisbaar. Er komt veel op de sector af

Jaap van Wenum, voorzitter van de LTO-vakgroep Akkerbouw en de sectie Teelt van BO Akkerbouw is blij dat het nu zover is. “Onafhankelijk onderzoek is onmisbaar. Er komt veel op de sector af. Het onderzoek dat akkerbouwers gezamenlijk financieren, gaat over belangrijke thema’s, zoals gezonde bodem en bemesting, bodem- en plantweerbaarheid, klimaat en plantgezondheid.”

Akkerbouwers beslissen zelf

De akkerbouwers beslissen zelf welke onderzoeken worden gedaan, zegt voorzitter Teun de Jong van de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) en vicevoorzitter van de sectie Teelt. “De sectie Teelt, waarin telers namens LTO, NAV en NAJK zitting hebben, bepaalt de projecten die worden uitgevoerd. Eerder heeft een panel met ruim 100 telers aangegeven welke thema’s zich lenen voor het onderzoeksprogramma.”