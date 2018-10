BO-Akkerbouw krijgt geld voor onderzoek chitwoodi en erwinia

De Brancheorganisatie Akkerbouw krijgt groen licht vanuit het topsectorenbeleid voor onderzoeken naar meloïdogyne-aaltjes en naar de aardappelziekte erwinia.

De adviescommissie van het topsectorenbeleid (TKI) Agri & Food geeft een positief advies over deze onderzoeken aan landbouwminister Carola Schouten.

Als Schouten het advies overneemt komt er vanuit het topsectorenbeleid € 650.000 beschikbaar, zegt directeur Matthé Elema van de BO-Akkerbouw. “Het gaat om een PPS-onderzoek (publiek-private-samenwerking), waarbij de overheid de helft betaalt en de akkerbouwers de andere helft via het geld dat nog beschikbaar is uit de reserves van het Productschap Akkerbouw.”

Waardplanten voor de aaltjes

Het onderzoek naar de meloïdogyne-aaltjes (chitwoodi en fallax) richt zich vooral op de waardplanten voor de aaltjes, zegt Edwin de Jongh, onderzoekscoördinator van de BO-Akkerbouw. “Het erwinia-onderzoek richt zich vooral op hoe de bacterie zich verspreidt. Gaat dat vooral via de lucht, of via vocht of op andere manieren. Als de minister het TKI-advies opvolgt, gaan beide onderzoeken vanaf 2019 vier jaar lopen.”

Recordaantal besmettingen in 2017

De meloïdogyne-aaltjes en erwinia zijn belangrijke problemen voor de aardappelsector. De NVWA vond in 2017 een recordaantal van 102 besmettingen met chitwoodi- en fallax-aaltjes. De meeste vondsten komen uit pootaardappelen die zijn geteeld in de aangewezen gebieden, de zogenoemde chitwoodi-cirkels. Op basis hiervan is het aantal aangewezen gebieden per 1 januari 2018 uitgebreid met 3 naar 74.

De sector is ook nog lang niet verlost van erwinia. De keuringsdienst NAK verlaagde tijdens de veldkeuring 15,6% van het areaal pootaardappelen in klasse. Erwinia was met 13,7% verreweg de grootste veroorzaker. Daarna volgt virus dat zorgde voor 0,9% klasseverlagingen.