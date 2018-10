Aviko: kortingen vasteprijscontract vervallen

Aviko Potato heeft besloten om voor dit oogstjaar geen kortingen toe te passen binnen het bonus-malussysteem van de vasteprijscontracten voor fritesaardappelen.

Als gevolg van de extreme zomer hebben veel telers die konden beregenen extra kosten en overuren moeten maken. Telers die niet konden beregenen moesten lijdzaam toezien hoe de gewassen uiteindelijk slecht ontwikkelden.

Afspraken met afnemers

“Door de tegenvallende opbrengsten zijn afspraken met afnemers van aardappelproducten wat aangepast, zoals ingekorte friteslengtes,” zegt Dick Zelhorst directeur van Aviko Potato. “De aanpassingen willen we ook voor onze telers doorvoeren. We hebben gekeken wat er kon binnen de contractuele voorwaarden en dat is met de aardappeltelerscommissie van Aviko Potato besproken.”

Knollenkorting vervalt voor Innovator in Zorba

Er worden dus geen kortingen meer toegepast op de verschillende punten binnen het bonus-malussysteem van de vasteprijscontracten, zoals het onderwatergewicht (owg). De staffel voor het owg van de hoge droge stof is uitgebreid boven 540 gram. Zolang aardappelen goed te verwerken zijn, vervalt de kortingsregeling boven de 50 punten. En voor Innovator en Zorba vervalt de knollenkorting binnen het vasteprijscontract. Ook is besloten om de dagprijs van de maat 28/40 op minimaal niveau van de dagprijs voor vlokkenaardappelen te brengen.