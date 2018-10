Avebe: driekwart aardappelen gerooid

Avebe schat dat ongeveer driekwart van de zetmeelaardappelen is gerooid. Het zetmeelgehalte is vergelijkbaar met andere jaren.

Dat zegt woordvoerster Janet Katerberg. “De verwerking van de aardappelen verloopt bij zowel de Nederlandse als Duitse fabrieken voorspoedig. Waarbij we dit jaar opnieuw een aantal vrachten hebben verwerkt met zetmeelgehaltes boven de 25%. Aan het begin van de campagne was het tarrapercentage iets hoger dan gemiddeld. Dit had vooral te maken met kluitvorming als gevolg van de droogte. Inmiddels ligt het tarrapercentage weer rond het gemiddelde.”

Grote opbrengstverschillen

De opbrengstverschillen zijn groot, zegt Katerberg. “De opbrengsten blijven gemiddeld duidelijk achter ten opzichte van andere jaren. Hoeveel dat precies is, wordt tijdens de campagne duidelijk. Maar we houden rekening met een substantieel lager te verwerken volume aardappelen. Hoewel de opbrengsten over de hele linie lager liggen, is de gemiddelde kwaliteit goed. De bewaarbaarheid van de aardappelen hangt af van de omstandigheden tijdens de oogst.”

Zetmeelaardappelen worden gerooid in Drenthe. - Foto: Henk Riswick

Pootaardappelen ook last van droogte

Ook de pootaardappelen voor de zetmeelteelt hebben last gehad van de hete en droge zomer. Katerberg: “Bij zetmeelaardappelen wordt traditioneel het overgrote deel van de pootaardappelen door de telers zelf geproduceerd. Averis is de leverancier van het uitgangsmateriaal en levert ook aan telers zonder eigen vermeerdering. Veel telers bestellen het pootgoed vroegtijdig. Eventuele knelpunten kunnen ontstaan bij telers die dit niet doen.”