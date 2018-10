Agrifirm verhoogt voorschot en betaalt eerder uit

Agrifirm heeft besloten om voor alle graanpooldeelnemers het bruto voorschot enkele weken eerder uit te betalen en te verhogen naar € 160 per ton.

Hiervan is direct na levering al € 100 per ton betaald. Reden het voorschot te verhogen en eerder uit te betalen, is volgens Agrifirm het bijzondere oogstjaar 2018. Met de extreme hitte en droogte zijn er vaak forse opbrengstverliezen en soms ook behoorlijke kosten gemaakt voor het beregenen. Een meevaller dit jaar is dat het graan kwalitatief erg goed is en dat de graanmarkt is aangetrokken. In juli 2018 noteerde de beurs Emmeloord nog € 172 per ton voor voertarwe, terwijl de beursprijs nu al 2 maanden boven de € 200 per ton staat.

Eindafrekening graanpool

De eindafrekening van de graanpool, inclusief de kwaliteitswaardering, volgt begin juni 2019.

Telers die deelnemen aan de pool zonder voorschot krijgen nu geen voorschot, maar ontvangen in plaats daarvan bij de eindafrekening een rentevergoeding van 3% over de niet-uitgekeerde voorschotten. Deelnemers aan deze pool profiteren ook van dit hogere voorschot, want door deze verhoging volgt bij de eindafrekening een hogere rentevergoeding.