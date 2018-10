Aardappelproefrooiing VTA bevestigt lagere opbrengst

De aardappelopbrengst valt lager uit.

Dat bevestigt de laatste proefrooiing voor aardappelen die medio september is gehouden bij telers van de Verenigde Telers Akkerbouw (VTA).

De gemiddelde aardappelopbrengst komt uit op 47,1 ton per hectare. Dat is 20% minder dan de gemiddelde opbrengst een jaar geleden. In 2017 was dat 58,5 ton per hectare. Vergeleken met de voorgaande proefrooiing in augustus is de achterstand ten opzichte van een jaar eerder met 2% weggewerkt.

Lees verder onder de grafiek.

Redelijke nagroei Agria‘s

De nagroei viel voor bepaalde aardappelrassen op de kleigronden mee. “Agria’s hebben de laatste weken een redelijke nagroei gehad”, zegt Bert Timmermans, voorzitter van de handelscommissie aardappelen van de VTA. “Het is een laat ras en op de kleigronden is de nagroei meegevallen. De nagroei van Fontane heeft het iets meer laten afweten.”

Lees verder onder de tweet.

Meting altijd op hetzelfde moment

De VTA houdt deze opbrengstmeting sinds 2001 op hetzelfde moment in het jaar onder haar leden. Timmermans: “De opbrengsten uit de proefrooiingen vanaf de zandgronden vielen dit seizoen iets meer tegen ten opzichte van de kleigronden.”

Minder knollen

Het percentage 50 millimeter opwaarts staat op 61%. Dat is 9% minder dan in 2017. Het 5-jarig gemiddelde ligt op 69%. Ook ligt het knolaantal dit seizoen 7 stuks lager dan vorig seizoen met 178 stuks. Het gemiddelde knolgetal van een monster van 2 bij 3 meter voor 5-jarig gemiddelde ligt op 190 stuks.