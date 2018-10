ABN Amro voorziet verder stijgende tarweprijzen

De tarweprijzen stijgen in het 4e kwartaal van 2018. Dat concluderen de economen van ABN Amro in een rapport over agrarische grondstoffen.

In dit rapport zijn actuele feiten en verwachtingen op een rijtje zijn gezet. Volgens het Amerikaanse landbouwministerie daalt het wereldwijde aanbod van tarwe dit seizoen met bijna 2%, terwijl de vraag constant blijft. Door hitte en droogte in Europa stegen de tarweprijzen reeds in de eerste helft van dit jaar. De Europese productie, waar Rusland en Oekraïne ook onder worden geschaard, wordt veel lager dan vorig seizoen door het warme en zeer droge zomerweer. Beleid VS bepaalt ontwikkeling graanprijs Het Amerikaanse economische beleid is leidend voor de graanprijsontwikkeling. Lage prijzen voor sojabonen in de VS zijn een stimulans voor Europese importeurs. Het herstel van de Braziliaanse real ten opzichte van de Amerikaanse dollar verhoogt de suikerprijzen. De tarweprijzen liggen nog steeds boven het niveau van 1 januari. De prijsdruk op mais, soja en suiker neemt af. Voor tarwe komen er nog betere tijden, voorspelt ABN Amro. Dollar sterker De dollar wordt eind 2018 iets sterker; € /$ 1,15 ten opzichte van de huidige € /$ 1,16. Tezamen met de lagere wereldwijde productie is een nieuwe stijging van de tarweprijzen in het vierde kwartaal onvermijdelijk, mits de vraag naar tarwe robuust blijft. De handelsoorlog tussen China en de VS heeft tot een importtarief van 25% op Amerikaanse tarwe geleid, waardoor China waarschijnlijk Russische tarwe wil betrekken.