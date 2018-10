€ 4.500 per hectare pootgoed meer in Spaarwaterproject

In het Spaarwaterproject is een meeropbrengst behaald van € 4.500 per hectare pootaardappelen ten opzichte van niet-beregende percelen.

Dat melden Acacia Water en Wageningen UR, die in Spaarwater zoeken naar een manier om zoet water structureel beschikbaar te maken voor gebruikers. De ondergrondse Spaarwaterwateropslag wordt getest in het Groningse Borgsweer. De € 4.500 meeropbrengst rolt uit het agro-economisch model waarin de baten van wateropslag worden bepaald. Dat wordt gecombineerd met de opbrengst- en prijsschattingen van advies- en onderzoeksbureau Delphy.

Lees verder onder de video Droogteschade schatten In het model, waarin allerlei groeifactoren – ook meerjarige historische data – samenkomen, kan ook droogteschade worden geschat. Voor de zogenoemde kritieke periode, waarin de gewasontwikkeling sterk wordt bepaald door het aanwezige water, wordt het neerslagtekort bepaald. Voor pootgoed loopt die periode van 15 juni tot en met 31 juli. “Het blijven schattingen, maar wel goed gefundeerde”, reageert Tine te Winkel, watereconoom bij Acacia Water. “Hiermee kunnen we voorspellen wat een teler heeft aan onze techniek. We kunnen de Spaarwatertechnologie economisch onderbouwen.” Zoetwaterbellen en bruinrot Op de TU Delft wordt promotieonderzoek gedaan naar het gebruik van water uit zoetwaterbellen in de pootgoedteelt, met het oog op bruinrotbesmettingen. “Dat onderzoek bewijst dat er geen bacteriën in het water zitten”, zegt Te Winkel. “Het is hemelwater dat via drainage direct naar de ondergrond gaat, en absoluut niet in contact komt met oppervlaktewater.”