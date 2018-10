2018 is zwaarste jaar ooit voor bietentelerscoöperatie Cosun

Dit jaar wordt financieel het zwaarste jaar ooit voor bietentelerscoöperatie Cosun. Dat komt omdat dochterbedrijf Suiker Unie voor het eerst in zijn bestaan met verlies draait.

Cosun als geheel gaat dit jaar nog wel afsluiten met een winst. Dat zegt Dirk de Lugt, voorzitter van de raad van beheer van Cosun. De Lugt noemt 2 redenen voor het verlies bij Suiker Unie. “De suikerprijzen in de EU zijn historisch laag. Daarnaast garandeert Cosun dat de leden minimaal € 32,50 per ton bieten betaald krijgen. Dat is een relatief hoge prijs. Ik verwacht dat de buitenlandse suikerproducten hun telers voor oogst 2018 slechts € 18 tot € 20 per ton bieten gaan betalen. Suiker Unie kan onze hogere bietenprijs niet verrekenen in de verkoopprijzen van suiker.”

Ook 2019 wordt lastig jaar voor Cosun

De Lugt verwacht dat ook 2019 een lastig jaar wordt voor Cosun. “Suiker Unie verkoopt de suiker vooral aan het begin van de bietencampagne. De laatste weken is een klein herstel te zien op de termijnmarkten in New York en Londen. Als dat herstel aanhoudt, zal Suiker Unie daar pas in het vierde kwartaal van 2019 van kunnen profiteren”, zegt De Lugt.

Winst dochterbedrijven compenseert verlies Suiker Unie

Naast Suiker Unie heeft Cosun nog 4 dochterbedrijven:

Aviko (aardappelverwerking)

Sensus (cichoreiverwerking)

SVZ( groente- en fruitingrediënten)

Duynie (veevoer)

De Lugt: “De winst van deze dochterbedrijven compenseren het verlies bij Suiker Unie. Daarom zal Cosun als geheel wel zwarte cijfers schrijven over 2018. Onze strategie dat de overige activiteiten de bietenprijs moeten ondersteunen, blijkt in dit turbulente suikerjaar waardevol.”

Cosun verlaagt toewijzing oogst 2019

De Lugt kan niet voorspellen wanneer de suikermarkt herstelt. “Maar ik verwacht wel een daling van de Europese suikerproductie. Cosun verlaagt de toewijzing voor oogst 2019. Het Franse concern Tereos gaat het areaal 5% inkrimpen. Ik verwacht dat de Duitse suikerproducenten dat ook gaan doen. En de graanprijzen zijn goed. Ik denk dat veel Europese akkerbouwers volgend jaar kiezen voor meer graan en minder bieten in het bouwplan.”

Investeringen staan op laag pitje

Suiker opslaan en wachten op betere tijden is niet altijd een optie, zegt De Lugt. “Suiker Unie wil zijn vaste klanten blijven bedienen. Maar we beperken de verkoop van suiker zo veel mogelijk. Export is ook geen optie vanwege de lage prijzen op de wereldmarkt. We slaan dan ook veel suiker op. Om de verliezen bij Suiker Unie op te vangen, zetten we de tering naar de nering. We zijn terughoudend in het doen van investeringen.”