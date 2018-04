Zeven inspecties per week op varkenswelzijn

De NVWA heeft in 2017 ongeveer 7 inspecties per week uitgevoerd op varkensbedrijven, gericht op het welzijn van varkens.

Bij 104 van de in totaal 350 inspecties werden onregelmatigheden geconstateerd. In 39 gevallen werd een rapport opgemaakt en een bestuurlijke boete opgelegd. De hoogste boete bedroeg € 4.500. Dat meldt minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voeedselkwaliteit) aan de Tweede Kamer.

Beelden Varkens in Nood

Aanleiding van de brief zijn beelden die Varkens in Noord in februari naar buiten bracht. De beelden toonden zieke, verminkte en dode varkens en biggen. De minister zegt geschrokken te zijn van de beelden, maar zij kan niet beoordelen in hoeverre de beelden representatief zijn. De minister heeft met de producentenorganisatie Varkenshouderij gesproken over het rapport Ziek van de intensieve veehouderij, dat Varkens in Nood tegelijk met de beelden naar buiten bracht.