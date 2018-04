Virussen overleven in voertransporten

Veel virussen kunnen overleven in grondstoffen voor veevoer tijdens transport.

Vervuilde grondstoffen zorgen voor een groot risico op verspreiding van virussen zoals PRRS en PCV2.

Actieve virussen

Dat concluderen 23 onderzoekers, die actief zijn in varkensonderzoek in verschillende Amerikaanse staten. Ze onderzochten 11 verschillende virussen. De introductie van het PED-virus in de Verenigde Staten wordt door de onderzoekers ook toegeschreven aan geïmporteerde vervuilde grondstoffen in het veevoer. In deze vervolgstudie werd voor 7 virussen geconcludeerd dat ze infectieus bleven tijdens het transport, waaronder Afrikaanse Varkenspest. Uit het onderzoek bleek ook dat de virussen in bepaalde voedingsmiddelen meer actief bleven, zoals in sojameel.