Vereinigungspreis voor vleesvarkens blijft € 1,45

De Duitse varkensmarkt is na Pasen goed in evenwicht.

Het aanbod aan slachtrijpe varkens kan volledig door de slachterijen worden verwerkt. Voor de Duitse producentenvereniging VEZG reden om haar Vereinigungspreis op € 1,45 te laten staan.

In Duitsland wordt, nu de temperatuur stijgt, een impuls in de vleesverkopen verwacht. In hoeverre de Chinese importheffing op Amerikaans vlees een gunstige uitwerking zal hebben, is afwachten. Vooralsnog heerst de vrees dat deze maatregel een prijzenoorlog in andere Aziatische landen, zoals Hongkong en Zuid-Korea, tot gevolg zal hebben.

Prognose: licht stijgend.