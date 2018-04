Varkensexport vanuit Nederland naar Duitsland krimpt

In 2017 werden minder varkens naar Duitsland geëxporteerd. Nederland slachtte meer varkens zelf.

Duitsland slachtte in 2017 1,45 miljoen varkens minder dan het voorgaande jaar. Volgens cijfers van Duitse varkensvakbond ISN kwamen er afgelopen jaar 57,9 miljoen varkens aan de haak bij de diverse slachterijen. De volumedaling is het mede het gevolg van de verminderde invoer uit Nederland.

Aantal slachtingen in Nederland gestegen

Nederland exporteerde in 2017 2.666.168 slachtvarkens naar Duitsland. Dat zijn er 425.292 minder dan het voorgaande jaar. Deze varkens zijn in eigen land geslacht. In Nederland steeg het aantal varkensslachtingen in vrijwel dezelfde mate als de export naar Duitsland afneemt. Nederland slachtte in 2017 15,17 miljoen varkens, volgens rvo-cijfers.

Tönnies Fleisch is de onbetwiste marktleider in Duitsland. Dit bedrijf slacht bijna een op de drie varkens die in Duitsland aan de haak komen. Vion handhaaft zich op plaats twee van de ranglijst die de ISN jaarlijks samenstelt. Het marktaandeel van Vion in Duitsland bedraagt 15%. Vion boerde terug in Duitsland. Volgens de ISN is dat het gevolg van de sluiting van hun slachterij in Zeven, in april afgelopen jaar.

Westfleisch dreigt Vion in te halen

De tweede plaats van Vion komt in gevaar. Nummer drie, Westfleisch, ligt op expansiekoers, schrijft de ISN. Westfleisch wil investeren. De capaciteit van hun slachterij in Oer-Erkenswick wordt tot 100.000 varkens per week verhoogd.