Tönnies: geen profijt van Chinese importheffing

De Chinese invoerheffing van 25% op Amerikaans varkensvlees heeft de Europese varkensmarkt nog geen goed gedaan. Dat betoogt Clemens Tönnies, directeur-eigenaar van het gelijknamige vleesbedrijf op een persconferentie.

China vraagt vooralsnog niet meer Europees vlees, zegt Tönnies. “Het tegendeel is waar. De export naar China loopt juist slechter. De varkensprijs is daar flink gedaald. De Chinezen verkleinen hun varkensstapel fors en bieden zodoende veel varkens aan.”

Clemens Tönies tijdens de persbijeenkomst in Rheda-Wiedenbrück (Dld). - Foto: Kees van Dooren

Tijdens de persconferentie ging het ook over het prijsbeleid. De marktleider hanteert al 2 weken een Hauspreis die onder de Duitse producentenprijs ligt, de Vereinigungspreis. Dat is geen moedwil, aldus Tönnies. Het betekent volgens hem dat er simpelweg niet meer geld in de markt zit. Hij gaat niet in op de vraag of er deze week alsnog een prijsstijging komt. “Daar bemoei ik mij niet mee. De financiële afdeling bepaalt of daar ruimte voor is.”