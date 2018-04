Tönnies Fleisch realiseert weer meer omzet

Tönnies Fleisch zag de omzet in 2017 weer stijgen. Ook het aantal slachtingen nam toe.

Directeur/eigenaar Clemens Tönnies lijkt tevreden als hij samen met zijn zoon Maximilian de jaarcijfers van Tönnies Fleisch presenteert. De omzet is in 2017 ruim een half miljard gestegen, tot € 6,9 miljard.

Het aantal geslachte varkens en runderen steeg afgelopen jaar eveneens. In 2017 kreeg de Duitse marktleider 20,6 miljoen varkens aan de haak, waarvan 16,6 miljoen in Duitsland. Dat is een stijging van 1% ten opzichte van 2016. Het aantal geslachte en verwerkte runderen steeg 2%, tot 432.000 stuks.

Varkensaanbod Denemarken loopt terug

De geringe toename van het aantal geslachte varkens is te wijten aan de Deense markt. In Denemarken loopt het varkensaanbod terug, 5% in 2017. De gevolgen van het krimpende Deense varkensaanbod merkt Tönnies ook. Naar eigen zeggen zijn bij hen de gevolgen minder voelbaar dan bij de Deense concurrentie.

van links naar rechts: Maximilian Tönnies, Clemens Tönnies en Andres Ruff.

Vlees aantrekkelijker

Bij het bedrijf zitten ze niet stil. “We zijn gretig op succes”, betoogt Andres Ruff. Ruff is enige maanden geleden gestart als directeur van de Holding. Hij toont enige innovaties waarmee ze vlees aantrekkelijker maken en de verpakking milieuvriendelijker. Dat laatste is bereikt met vacuüm verpakt vlees, met gebruik van karton en plastic. Het karton kan eenvoudig in de papiercontainer en de hoeveelheid plastic is 75% minder dan wanneer plastic bakjes gebruikt worden voor de verpakking.

Voeding voor huisdieren

Voor de komende jaren blijft het bedrijf inzetten op verdere internationale groei, ontwikkeling van de rundvleestak en voeding voor huisdieren. Petfood is een nieuwe tak, waarbij wordt ingezet op het hogere segment. Desondanks wordt de varkensvleesdivisie niet uit het oog verloren. De verwachting is dat de hoofdvestiging in Rheda-Wiedenbrück binnen enige weken een nieuwe vergunning krijgt. Met deze vergunning op zak kan het aantal slachtingen met 19% omhoog. Dat moet komen uit autonome groei.