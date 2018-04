Next Genetix moet stoppen met Deense zeugen

Het Deense Danbred International dat varkensgenetica verkoopt doet geen zaken meer met hun dealer Next Genetix in Wehl.

Dat maakt het bedrijf in een brief bekend aan Nederlandse varkensbedrijven die zelf hun zeugen fokken. De reden dat de Denen de samenwerking opzeggen is een zakelijk meningsverschil.

Distributienetwerk in Nederland

Danbred start een eigen distributienetwerk in Nederland voor zeugenbedrijven die werken met eigen aanfok. Het sperma krijgen deze zeugenbedrijven van Klasse Ki, staat in de brief. Volgens de Denen merken de boeren niets van de verandering. Het enige verschil is dat de factuur voortaan niet meer van Next Genetix komt, maar van Danbred.

Contracten ‘onbehoorlijk’

Next Genetix heeft zijn voormalige klanten ook een brief gestuurd. Zij schrijven dat de varkenshouders binnenkort een voorstel krijgen om via hen toch met eigen aanfok van Deense zeugen door te gaan. Next schrijft niet anders te kunnen; de Deense contractvoorstellen waren voor hen ‘onbehoorlijk’.