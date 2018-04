Minister geeft varkenshouders tijd biggensterfte terug te dringen

Varkenshouders moeten de tijd krijgen biggensterfte terug te dringen en de bigvitaliteit te verbeteren.

Den Haag – Varkenshouders moeten de tijd krijgen biggensterfte terug te dringen en de bigvitaliteit te verbeteren. Minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ziet nog geen aanleiding de aanpak van biggensterfte niet langer aan de sector over te laten.

Grote verschillen tussen bedrijven

De minister schrijft dat in een brief aan Varkens aan Nood, waarvan een afschrift aan de Tweede Kamer is gestuurd. Volgens Schouten is niet te voorkomen dat dieren voortijdig sterven. “Zelfs bij de beste zorg sterven er jonge dieren, net als in de natuur”, schrijft de minister. “Daarnaast kunnen de omvang en oorzaken (sterk) variëren tussen ondernemingen. De grote verschillen tussen ondernemers laat zien dat er mogelijkheden zijn om sterfte onder jonge dieren te beperken en dat binnen de sector ondernemers nog veel van elkaar kunnen leren, zowel als het gaat om management en houderijsysteem als om de intrinsieke motivatie om de zorg voor dieren op een maximaal niveau te brengen en te houden.”