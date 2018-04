Hogan: geen steun voor varkenshouders nodig

De Europese Commissie is niet van plan in te grijpen in de varkensmarkt.

De Poolse Europarlementariërs Stanisław Ożóg , Zbigniew Kuźmiuk en Valdemar Tomaševski (allen lid van de christendemocratische fractie EVP), vroegen Europees landbouwcommissaris Phil Hogan eerder dit jaar om financiële steunmaatregelen voor varkenshouders toe te staan en bovendien de private opslag voor varkensvlees open te stellen. Varkensprijzen in EU stijgen Hogan vindt dat niet nodig. Hij zegt dat de Europese Commissie op grond van de regels wel kan in grijpen. Maar de situatie op de huidige Europese varkensmarkt kan volgens hem niet worden gekwalificeerd als moeilijk, zeker nu de varkensprijzen in de Europese Unie stijgen – ook in Polen – terwijl de voerkosten gematigd zijn en de export goed loopt. Exportpromotiecampagnes en handelsakkoorden Daarnaast kan ook de varkenssector voordeel halen uit onder andere Europese exportpromotiecampagnes en van handelsakkoorden waarbij handelsbeperkingen worden weggenomen. Hogan zegt de ontwikkelingen te volgen. Als het nodig is, wil hij ingrijpen.